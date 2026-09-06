Лекцию ко Дню российской гвардии провели в Химках

Участники узнали, что российская гвардия была создана Петром I в сентябре 1700 года на базе Преображенского и Семеновского полков. Лекторы рассказали и о «втором рождении» гвардии в годы Великой Отечественной войны: в 1941 году под Ельней четыре стрелковые дивизии получили это звание за массовый героизм. Гвардейские части всегда отличались тем, что им поручали самые сложные участки фронта, а их присутствие в рядах войск неизменно поднимало боевой дух армии.

«Быть гвардейцем — значит быть лучшим из лучших, демонстрировать безупречную дисциплину и запредельное мужество. Это звание никогда не давалось просто так, его нужно было заслужить на поле боя. Проводя такие встречи, мы показываем молодежи, что гвардейский дух — это прежде всего работа над собой и готовность в любой момент встать на защиту своего дома», — отметил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что помнить свою историю — значит обладать мощным духовным щитом. Сегодня, когда бойцы в зоне боевых действий вновь защищают правду, преемственность поколений ощущается особенно остро. Многие подразделения на передовой с гордостью носят звание гвардейских, продолжая дело своих великих предков.

Лекция стала частью системной работы, которая ежедневно проводится в округе. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель этой работы — сплочение жителей всех возрастов вокруг общих ценностей и уважения к истории страны.