Лекцию ко Дню офицера России прочитали в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялась лекция, посвященная Дню офицера России. Участниками встречи стали представители старшего поколения, общественные активисты и почетные гости.

Гостям рассказали об истории памятной даты, значении офицерского корпуса и традициях военной службы. В центре внимания была преемственность поколений — от суворовских принципов и офицерского кодекса чести до подвигов советских командиров в годы Великой Отечественной войны и службы современных защитников страны.

«Быть офицером — это не работа и даже не служба в привычном понимании, это призвание и огромная ответственность. История России писалась именами офицеров, которые в самые судьбоносные моменты становились несокрушимой преградой на пути любого врага», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Участники встречи обсудили роль офицеров в истории России и вклад представителей разных поколений военнослужащих в защиту страны.

«Сегодня российские офицеры вновь находятся на острие событий, мужественно выполняя задачи в зоне специальной военной операции. Именно они ведут за собой бойцов, принимают сложнейшие решения и своим примером показывают, что такое верность присяге», — отметил лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Лекция стала частью работы по организации просветительских и патриотических мероприятий в Химках. По словам муниципального депутата Инны Монастырской, такие встречи помогают объединять жителей разных поколений вокруг истории страны и родного города.