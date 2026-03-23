Лекцию ко Дню моряка-подводника провели в Химках

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках 21 марта прошла лекция, посвященная Дню моряка-подводника. Мероприятие посетили молодые люди и их родители.

Лидер Движения общественной поддержки Александр Донсков в своем выступлении акцентировал внимание на важности памяти о военных и значении их службы для страны.

«Подводники — это настоящие герои, которые ежедневно рискуют своими жизнями в условиях, недоступных большинству из нас. Мы должны помнить о них и передавать эту память будущим поколениям», — подчеркнул Донсков.

После лекции гости задавали вопросы, делились своими мыслями о патриотизме, чести и долге.

«Важно понимать, что патриотизм — это не только слова, но и действия. Мы можем проявлять его в повседневной жизни, уважая тех, кто служит нашей стране», — отметил депутат Глеб Демченко.