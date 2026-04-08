Лекцию ко Дню космонавтики провели в библиотеке имени Гофф в Воскресенске

7 апреля в отделе обслуживания Центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске состоялся краеведческий час «Космос далекий и близкий», приуроченный к 65-летию первого полета человека в космос. Гостями мероприятия стали депутат городского округа Жанна Мишина и руководитель Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Олег Стегура.

В своих выступлениях они отметили, что прорыв, совершенный Юрием Гагариным, стал символом мужества, единства народа и научного прогресса, который и сегодня вдохновляет защитников Отечества.

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала о значении первого полета человека в космос и о судьбе Юрия Гагарина, познакомила присутствующих с книгами об испытателях космической техники и подчеркнула, что в Воскресенском округе живут люди, причастные к великим космическим свершениям. Мероприятие стало еще одним поводом вспомнить историю отечественной космонавтики и ее героев.