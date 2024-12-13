Лекцию ко Дню Конституции РФ провели в лицее № 7 в Химках

Познавательную лекцию ко Дню Конституции Российской Федерации провели в лицее № 7 в Химках. Дети в игровом формате узнали историю главного нормативно-правового акта страны и смогли оценить его значение.

Мероприятие провел муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он рассказал школьникам, что Конституция стала основой для всего законодательства России и имеет высшую юридическую силу. Ее путем народного голосования выбрали 31 год назад.

«Конституция обеспечивает правовые гарантии, равенство всех перед законом и служит основой для построения справедливого общества. Она была принята в 1993 году», — отметил Валентин Герасимов.

Интерактивное занятие стало частью масштабной общественной программы, направленной на воспитание у молодежи патриотизма и любви к Родине. Благодаря ей в округе ежедневно проводят патриотические мастер-классы, лекции, кинопоказы, встречи с участниками боевых действий и многое другое.

Отметим, что уроки истории ко Дню Конституции Российской Федерации организовали во всех микрорайонах округа.