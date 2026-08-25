Лекцию ко Дню флага России провели в Подольске

Просветительская программа «Гордо реет над нами» состоялась в историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье». Мероприятие организовали в стенах зала выставки «Воинская слава Подольска — этапы истории».

Встречу приурочили ко Дню государственного флага Российской Федерации. Она привлекла внимание к богатой и порой драматичной истории одного из главных символов страны.

Ведущий научный сотрудник Олег Симанин во время лекции подробно раскрыл историю российского флага: как он менялся на протяжении веков, отражая ключевые моменты в жизни государства.

Музей-заповедник «Подолье» занимается историей и увековечением памяти разных событий. Программа «Гордо реет над нами» стала важным вкладом в патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти, позволяя жителям и гостям округа глубже осознать значение государственного флага как символа единства, суверенитета и истории России.