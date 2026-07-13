Лекцию к годовщине восшествия на престол Екатерины II прочитали в Химках

В научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина состоялась лекция, посвященная 264-й годовщине восшествия на престол императрицы Екатерины II. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

В научно-производственном объединении имени С. А. Лавочкина в Химках прошла историческая лекция, посвященная 264-й годовщине восшествия на престол императрицы Екатерины II. Участниками мероприятия стали сотрудники предприятия, работники музея и депутаты городского округа.

«В Химках проходит цикл патриотических мероприятий для жителей, посвященных важным событиям отечественной истории», — отметил лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Во время лекции участникам рассказали об обстоятельствах восшествия Екатерины II на российский престол. Напомнили, что 9 июля 1762 года в результате дворцового переворота при поддержке гвардейских полков она стала императрицей России. Ее правление вошло в историю как период укрепления государства, расширения его границ и развития науки, культуры и образования.

Депутат Галина Болотова подчеркнула, что подобные мероприятия помогают сохранять историческую память, способствуют патриотическому воспитанию и укрепляют связь между поколениями.