Лекцию к годовщине первого применения «Катюши» провели в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось в доме культуры «Контакт». В нем приняла участие лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Участники встречи узнали, как проходило первое применение боевых машин реактивной артиллерии БМ-13 85 лет назад и почему оно стало неожиданностью для противника. Также на лекции рассказали, как это событие повлияло на дальнейший ход войны. Гостям мероприятия показали фрагмент документального военного фильма «Оружие Победы».

«История нашей страны складывается из таких событий и подвигов. Программа „Успех V единстве поколений“ помогает сохранить эту память и передать ее молодому поколению», — отметила Алина Шалимова.

Подобные мероприятия помогают сохранять связь поколений и делают историю Великой Отечественной войны живой и понятной для молодого поколения муниципалитета.