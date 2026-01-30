Лекцию к годовщине освобождения Ленинграда от блокады провели в Химках

В Химках почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда. В Центральной городской библиотеке прошла тематическая лекция, приуроченная к 82-й годовщине полного снятия блокады.

Мероприятие организовали в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений». На встречу пришли активные жители и почетные гости, включая ветеранов.

«В Химках живут свидетели той страшной блокады. Наш долг — заботиться о них и передавать память о подвиге молодежи», — сказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов отметил, что такие встречи объединяют поколения вокруг общих ценностей — любви к Родине, уважения к ее истории и культуре.