Лекцию к годовщине освобождения Грозного российской армией провели в Химках

В городском округе Химки для молодежи провели открытый урок, посвященный годовщине освобождения Грозного российской армией в годы второй чеченской войны. Встречу посетили школьники, студенты, общественные деятели и муниципальные депутаты.

Девиз патриотического мероприятия звучал так: «У терроризма нет национальности».

«Вторая чеченская война стала результатом сложной политической и военной ситуации в Чечне. Основной целью российских властей было восстановление контроля над республикой после ее фактической независимости», — отметил муниципальный депутат Артур Каримов.

После лекции детям предложили поучаствовать в исторической викторине. Гости мероприятия проверили, как усвоили полученные знания.

Напомним, что в Химках особое внимание уделяют патриотическому воспитанию молодежи. Так, в округе ежедневно организуют тематические семинары, мастер-классы, кинопоказы, встречи с ветеранами боевых действий и многое другое.