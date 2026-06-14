Лекцию к годовщине летчика Ивана Кожедуба провели в Химках

Мероприятие состоялось в рамках программы «Успех V единстве поколений». Антон Блинов подчеркнул, что Иван Кожедуб — не просто самый результативный летчик-истребитель Великой Отечественной войны, а символ несгибаемой воли и любви к Родине.

Участникам рассказали о жизненном пути героя: он родился в 1920 году, первый боевой вылет совершил в 1943 году на Курской дуге. Особое внимание уделили легендарному поединку Ивана Кожедуба с немецким реактивным истребителем, который он сбил в апреле 1945 года.

Сотрудникам предприятия напомнили о связи научно-производственного объединения имени Лавочкина с историей авиации — здесь создавались самолеты, на которых летали советские летчики, и традиции трудового героизма продолжаются сегодня.

Лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук добавил, что такие лекции помогают сохранять историческую память о героях войны и показывают преемственность поколений.