Лекцию к 82-летию освобождения Новороссийска провели в Химках

Жителям Химок рассказали об освобождении города-героя Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков. В мероприятии приняли участие местные жители, муниципальные депутаты и член Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин.

В 2025 году исполняется 82 года со дня освобождения Новороссийска. В Химках провели патриотическую лекцию, посвященную этому событию. Одно из них организовали в Аэрокосмическом лицее.

«Нам подробно рассказали о героических усилиях по отвоеванию города, выдающемся вкладе местного населения и солдат Красной армии в освобождение региона. Особое внимание уделили значению Новороссийской победы для дальнейшего продвижения советских войск на Таманском полуострове», — в своих соцсетях написал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Перед слушателями выступил член Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. Встреча прошла в рамках масштабной патриотической программы под лозунгом «Успех в единстве поколений!».

«Эту программу реализуют в округе больше года. Поскольку она призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и Героев настоящего, в ходе встреч горожан знакомят со знаковыми датами из истории нашей страны, им также рассказывают о выдающихся соотечественниках», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова дополнила, что за все время реализации программы в Химках провели свыше 1,5 тысяч историко-патриотических активностей — фестивали, кинопоказы, лекции, мастер-классы и многое другое.