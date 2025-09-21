Лекцию к 82-летию освобождения Брянска провели в Химках

Патриотическую лекцию к 82-й годовщине освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков провели на базе отделения «Каскад» многофункционального социального комплекса «Восход». Город находился в осаждении два года. Жителей освободили в 1943 году.

В мероприятии приняли участие член Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин, заслуженный летчик-испытатель, ветеран боевых действий, полковник ВВС Аркадий Газарян и муниципальный депутат Надежда Смирнова.

«Освобождение Брянска произошло осенью 1943 года. Город находился под оккупацией почти два года, и этот период стал тяжелым испытанием для его жителей. Победа — результат мужества и героизма советских воинов, проявленных в сражениях за каждую улицу и дом», — сказала Надежда Смирнова.

Лекторы напомнили участникам о величайшей победе советского народа, ее цене и наследии.

«Что в годы Великой Отечественной войны, что сегодня — наши бойцы защищают границы Родины, они дарят нам свободу ценой собственной жизни. Мы никогда не забудем их подвиги и будем помнить всегда», — отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Патриотическое мероприятие провели в рамках программы «Успех в единстве поколений», которую реализуют в Химках с прошлого года. Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.