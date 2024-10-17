Лекцию к 80-летию освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков провели в Химках

В городском округе Химки прошел открытый урок в честь 80-й годовщины освобождения Риги от немецкой армии. Патриотическое мероприятие организовали в детском саду «Лебедушка».

На лекции собравшимся рассказали о наступательной операции вооруженных сил советского союза против немецко-фашистских войск, жители узнали интересные факты о событиях того времени.

«Советские солдаты проявили мужество и героизм, сражаясь за каждый дом и улицу. Победа под Ригой стала важным шагом на пути к окончательному разгрому фашизма», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений», он формирует у молодежи любовь и уважение к истории страны.

«Сегодня, когда наша страна вновь столкнулась с угрозой нацизма в зоне проведения специальной военной операции, важно помнить о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Именно поэтому так важно воспитывать в подрастающем поколении дух патриотизма, любовь к Родине и уважение к ее истории», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

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