Лекцию к 175-летию со дня рождения физиолога Ивана Павлова провели в Химках

В рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений» для горожан организовали лекции, посвященные 175-летнему юбилею со дня рождения физиолога Ивана Павлова. Всего с 1 июля этого года в округе провели уже более 250 патриотических мероприятий.

Тематическая встреча в честь 175-летия со дня рождения советского физиолога Ивана Павлова прошла для жителей Химок в библиотеке № 3. Собравшиеся узнали интересные факты о жизни и труде ученого. На мероприятии побывал муниципальный депутат Александр Васильев.

«Иван Петрович — выдающийся деятель отечественной науки. В 1904 году он получил Нобелевскую премию. Именно под его началом была создана наука о высшей нервной деятельности», — сказал он.

Еще одну лекцию прочитали в лицее № 10. В ней приняла участие муниципальный депутат Юлия Мамай. Оба мероприятия организовали в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Широкомасштабный проект „Химки. Успех в единстве поколений“ призван сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени, коими сегодня являются участники специальной военной операции», — отметил депутат Совета депутатов городского округа Химки Владимир Суслов.

Депутат Галина Болотова рассказала, что с 1 июля в округе реализуют проект «Химки. Успех в единстве поколений». Для горожан за это время организовали более 250 мероприятий: мастер-классы, исторические лекции, встречи с военнослужащими специальной военной операции, открытые кинопоказы и многое другое.

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