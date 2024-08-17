Лекцию к 126-летию со дня рождения маршала Захарова провели в Химках

Историко-патриотическую встречу в честь 126-летия со дня рождения маршала и дважды Героя Советского Союза Матвея Захарова организовали в городском округе Химки. Гостям мероприятия рассказали о вкладе выдающегося военного в Победу в Великой Отечественной войне.

В рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений» жители Химок посетили лекцию, приуроченную к 126-летию со дня рождения маршала и дважды Героя СССР Матвея Захарова. Собравшиеся узнали факты из биографии великого военачальника, им рассказали о его исторической роли в победе над фашизмом.

Напомним, патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений» стартовал в Химках 1 июля. Сегодня в округе провели уже более сотни историко-патриотических мероприятий.

«Новый проект дарит жителям возможность принимать участие в интерактивных мероприятиях. Это разнообразные мастер-классы, открытые кинопоказы, выставки и многое другое», — подчеркнул муниципальный депутат Александр Васильев.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева напомнила, что в Химках сохраняют и чтят память героев Великой Отечественной войны. При поддержке главы городского округа Дмитрия Волошина и по инициативе горожан создали уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!». Все желающие могут познакомиться там с экспонатами городских музеев, найти литературу военных лет, а также прослушать аудиозаписи рассказов ветеранов Великой Отечественной войны.

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