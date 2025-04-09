Лекцию и викторину ко Дню космонавтики проведут в Одинцове 11 апреля

Мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики, пройдет в Одинцовском молодежном центре 11 апреля в 16:00. Юные жители Одинцовского округа узнают факты о жизни космонавтов на орбите, попробуют космические блюда и поучаствуют в викторине.

Детям расскажут о том, как космонавты отдыхают в условиях невесомости, адаптируются к новому режиму дня и сохраняют физическую форму. Участникам предложат продегустировать блюда космического рациона, включая специальные снеки. Завершит программу увлекательная викторина, победители которой получат памятные подарки космической тематики.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Количество мест для участников ограничено.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день. Различные активности проходят во всех городских округах ежедневно.