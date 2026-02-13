Лекцию для школьников по правилам электробезопасности провели в Одинцове
Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» — «Западные электрические сети» продолжают серию лекций, направленных на предупреждение детского электротравматизма. Очередной урок в рамках акции «Доброе электричество — детям» прошел в Центре дополнительного образования в Одинцове.
Об основных правилах электробезопасности ребятам рассказали представители Совета молодежи западного филиала компании «Россети Московский регион».
Более 50 учащихся узнали, как обращаться с электрическими приборами дома, в том числе, если они оказываются неисправными. Слушателям объяснили, почему нужно избегать самовольного доступа в электроустановки на улице. Ребята научились читать знаки на энергоустановках, предупреждающие об опасности, и перемещаться «гусиным шагом», благодаря которому можно безопасно покинуть зону действия шагового напряжения, образующуюся в результате обрыва проводов.