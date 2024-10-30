Лекцию для школьников о комсомоле провели в Воскресенске

На встречу с ребятами пришли люди, чья молодость была тесно связана с комсомолом. Среди них был депутат округа Сергей Слепов, который в 1989–1991 годах занимал пост первого секретаря Воскресенского горкома ВЛКСМ. Он поделился воспоминаниями о своей юности и продемонстрировал знамя воскресенской комсомольской организации, а также орден Трудового Красного Знамени, которым в 1968 году был награжден воскресенский комсомол. Эта награда была вручена за значительный вклад комсомольцев и молодежи в строительство и развитие химического комбината и предприятий промышленности строительных материалов, а также за активную работу по воспитанию молодежи. Примечательно, что в Московской области такой наградой отмечены только воскресенцы.

Старшее поколение Воскресенска всегда с теплотой и благодарностью вспоминает эту уникальную массовую общественную организацию молодежи, которая многим дала путевку в жизнь. Мероприятие стало важным напоминанием о значимости комсомола в истории города и его влиянии на развитие молодежи.

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