Лекция о подвигах советских летчиков прошла в волонтерском центре в Химках

Лекция «Защищая небо» прошла в ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках. Провел ее руководитель Музея боевой и воинской славы школы № 30 Александр Титенок.

Экскурсия была приурочена к важной дате — 22 июля 1941 года советские солдаты отразили авианалет немецкой армии. Титенок представил детям экспонаты музея времен Великой Отечественной войны, в том числе и форму летчиков. Завершил встречу кинопоказ отечественного исторического фильма «В бой идут одни старики».

Мероприятие прошло в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Волонтеры округа регулярно проводят благотворительные акции, круглые столы, лекции и выставки.

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