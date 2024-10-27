Лекция в рамках патриотического проекта для дошкольников прошла в Дмитрове

В дошкольных учреждениях Дмитровского округа реализуют проект «Орлята — Дошколята». В его рамках для детей проводят познавательные мероприятия.

На этой неделе занятие посвятили книжной тематике. Участников учили ориентироваться в мире книг и искать нужную информацию в справочниках, энциклопедиях, газетах и журналах.

В уроке поучаствовали дети из лицея № 4. С ними занимались советник директора по воспитанию Анастасия Карпова и воспитатели подготовительных групп.

Также вместе со взрослыми ребята поразмышляли о понятии «дружба» и прочли рассказ Валентины Осеевой «Синие листья».

«В этом году в дошкольных образовательных учреждениях стартовал всероссийский проект „Орлята — Дошколята“, главной целью которого является развитие социальной активности детей старшего дошкольного возраста в деятельности патриотической направленности и преемственности уровней дошкольного и начального общего образования», — сказала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

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