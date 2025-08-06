Лекция в память о советском летчике Викторе Талалихине прошла в Химках

Патриотическую встречу провели для сотрудников одного из химкинских предприятий. Присутствующим рассказали о жизни и подвиге Виктора Талалихина.

Советский летчик совершил первый ночной таран в годы Великой Отечественной войны.

«Этот подвиг произошел в июле 1941 года, всего через несколько недель после начала войны, и стал примером невероятной смелости и самоотверженности», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Участникам встречи также рассказали, что когда у Виктора Васильевича закончились боеприпасы, он направил свой истребитель на бомбардировщик врага. Сам летчик выжил.

Подобную лекцию организовали и для сотрудников муниципального казенного учреждения «Малый Бизнес».

Открытые уроки истории провели в рамках масштабной программы, которую реализуют в Химках уже более года. Ее основной лозунг — «Успех V единстве поколений».