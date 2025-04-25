Лекция в честь шахматиста Владимира Берлинского прошла в Балашихе

Патриотическое мероприятие «Успех в единстве поколений», посвященное дню рождения советского и российского шахматиста, многократного чемпиона мира среди незрячих, международного мастера и тренера Владимира Берлинского, прошло в Балашихе. На встрече собрались директор гимназии Анна Скоропупова, волонтеры, военные и жители округа.

Владимир Берлинский родился 24 апреля 1950 года в городе Чусовом Пермской области. С 10 лет увлекался шахматами, став чемпионом Чусового в 1966 году. После переезда в Подмосковье в 1970 году выполнил норму кандидата в мастера спорта. В 1982 году, столкнувшись с ухудшением зрения, вступил во Всероссийское общество слепых, продолжив заниматься шахматами среди незрячих и слабовидящих. В 1986 году стал международным мастером, а в 1987 и 1991 годах дважды становился чемпионом СССР среди незрячих шахматистов. В составе сборной России четырежды выигрывал Всемирные шахматные Олимпиады среди инвалидов по зрению: в 1992, 1996, 2000 и 2008 годах.

Отметим, что патриотические мероприятия проходят в Балашихе в домах культуры, библиотеках, школах. Они объединяют жителей муниципалитета для сохранения памяти о событиях страны.