Лекция в честь победы в битве при Рымнике прошла в Химках

Патриотические мероприятие провели в общеобразовательной школе «Флагман» городского округа Химки. Его посвятили победе в сражении при Рымнике, когда русско-австрийская армия под руководством генерала Александра Суворова разгромила турецкую.

Собравшимся рассказали о ключевых событиях этой битвы.

«Память о героических победах наших предков — это основа национального самосознания и патриотизма. Мы обязаны воспитывать в молодом поколении любовь к Родине и уважение к истории, чтобы они продолжали традиции мужества и служения своей стране», — отметил депутат и директор школы Евгений Иноземцев.

Русско-австрийская армия под руководством Александра Суворова одержала значимую победу. Она ослабила силу Османской империи и укрепила позиции России на Балканах.

«Генерал Суворов славился своими непобедимыми стратегиями и жесткой дисциплиной, которые позволили добиться впечатляющих результатов даже в самых сложных условиях», — поделилась депутат Надежда Смирнова.

Депутат Совета депутатов Юлия Мамай обратила внимание, что такие мероприятия дают молодежи лучше осознать историческую значимость подвигов предков и формируют в них чувство гордости и патриотизма.