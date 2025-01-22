Лекция в честь Дня снятия блокады Ленинграда пройдет в Химках 23 января

Патриотическое мероприятие, в честь 95-летия со дня рождения блокадницы Тани Савичевой проведут в Доме культуры «Лунево». Присутствующим расскажут о судьбе автора блокадного дневника, который являлся одним из доказательств преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе.