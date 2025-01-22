Лекция в честь Дня снятия блокады Ленинграда пройдет в Химках 23 января
Патриотическое мероприятие, в честь 95-летия со дня рождения блокадницы Тани Савичевой проведут в Доме культуры «Лунево». Присутствующим расскажут о судьбе автора блокадного дневника, который являлся одним из доказательств преступлений нацистов на Нюрнбергском процессе.
Приглашенный спикер прочтет для слушателей лекцию о непростой судьбе ленинградской девочки.
«Таня Савичева написала девять листочков дневника со скорбными записями, начертанными карандашом», — подчеркнула муниципальный депутат Татьяна Кавторева.
Мероприятие проведут в рамках патриотичесской программы, которая направлена на сохранение памяти о великих делах предков и героях нашего времени.
«Для жителей Химок регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. Это мастер-классы, лекции, кинопоказы и многое другое», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.
Встреча состоится 23 января в 17:00, по адресу: поселок Лунево, дом 20.