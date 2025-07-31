Лекция в честь дня рождения художника Ивана Айвазовского прошла в Химках

В городской библиотеке № 3 в Химках провели патриотическую встречу, посвященную 208-й годовщине со дня рождения русского художника Ивана Айвазовского. Присутствующим рассказали о жизненном пути и становлении мастера морского пейзажа.

Помимо этого, участникам встречи напомнили, что художник сыграл одну из ключевых ролей в развитии русского изобразительного искусства.

«Айвазовский — выдающийся художник и настоящий патриот России. Через искусство он воспитывает в нас любовь к Родине и уважение к ее истории», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«В теплой душевной атмосфере пообщались с горожанами. Лекция вызвала искреннюю гордость за отечественную культуру и великих соотечественников», — поделилась депутат Галина Болотова.