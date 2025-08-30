Лекция в честь 85-летия песни «Смуглянка» прошла в Истре

В центральной библиотеке имени Антона Чехова муниципального округа Истра прошло мероприятие, посвященное 85-летию знаменитой военной песни «Смуглянка». Собравшиеся вспомнили историю появления этой композиции, любимой многими поколениями.

Песня «Смуглянка» стала неотъемлемой частью торжественных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Легендарную композицию часто можно услышать на разных концертах. Сотрудник истринской библиотеки Владимир Гордеев рассказал слушателям о создании произведения, его авторах и о сложном пути к популярности.

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Истра Лилия Быкова и Юлия Степанова также присоединились к лекции. Они поделились воспоминаниями местных жителей, связанными с песней.

Участие в мероприятии приняли представители разных поколений: от студентов до пенсионеров. Завершили встречу показом фильма «В бой идут одни старики».