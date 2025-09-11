Лекция в честь 80-й годовщины освобождения Мариуполя прошла в Химках

Собравшиеся провели исторические параллели между подвигом советских воинов в 1943 году и героизмом современных российских бойцов.

«Сегодня мы видим, как история повторяется. Наши солдаты вновь проявляют героизм и самоотверженность. Мы должны помнить об этом, поддерживать наших военнослужащих и делать все возможное для скорейшей победы», — сказал депутат Химок Глеб Демченко.

Мероприятие стало частью программы «Успех V единстве поколений».

«Освобождение Мариуполя в 1943 году — это яркий пример мужества, стойкости и самоотверженности советских воинов, которые ценой своей жизни освобождали родную землю от врагов. Этот подвиг навсегда останется в нашей памяти и будет служить примером для будущих поколений», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Как отметила депутат Татьяна Кавторева, такие мероприятия направлены на укрепление связи между поколениями, воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти среди жителей городского округа.