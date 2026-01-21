Лекция про советского футболиста Гавриила Качалина прошла в Химках

Патриотическое мероприятие прошло в пресс-центре спортивного комплекса «Новые Химки». Депутаты рассказали о вкладе спортсмена в историю футбола и важности сохранения памяти.

«Его имя золотыми буквами вписано в историю советского и мирового футбола как великого игрока, тренера и человека. Вклад Гавриила Дмитриевича в развитие футбола невозможно переоценить», — отметил в своих соцсетях заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Участникам рассказали о роли Качалина в развитии футбола. Под его руководством сборная СССР завоевала золото Олимпийских игр 1956 года и Кубок Европы 1960 года.

«Мы обязаны сохранять и передавать память о великих делах предков будущим поколениям. Именно поэтому на встречах, которые сегодня проходят в Химках в рамках программы, горожан знакомят с биографиями знаковых личностей», — добавила депутат Галина Болотова.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова сообщила, что в Химках уже провели более двух тысяч историко-патриотических мероприятий в разных форматах.