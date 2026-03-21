Лекция про службу моряков-подводников прошла в Химках

19 марта в спортивном комплексе «Родина» в Химках прошел праздник, объединивший героическое прошлое российского флота и спортивное настоящее горожан. Участники спортивного клуба «Благо», активные жители и почетные гости собрались на патриотическую лекцию, посвященную элите Военно-морских сил — морякам-подводникам. Старт мероприятию дал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Служба на подводной лодке — это удел сильных духом и телом людей. Это не просто профессия, это судьба, требующая колоссальной выдержки, мужества и профессионализма. Для нас важно, чтобы химчане знали о героях, которые несут вахту в глубинах океана, обеспечивая ядерный щит нашей Родины. И символично, что после лекции мы переходим к спорту, ведь моряк-подводник должен быть всегда в отличной форме», — отметил Герасимов.

Гости узнали, что праздник имеет глубокие корни: 19 марта 1906 года указом императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей — подводные лодки. С тех пор эта дата стала профессиональным праздником для тысяч моряков.

После исторической части участники приступили к выполнению нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».

«Связь поколений и верность традициям — это то, что делает нас сильнее. Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за суверенитет и независимость страны, особенно важно сохранять историческую память», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что цель мероприятия — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре.



