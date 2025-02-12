Лекция про освобождение Будапешта пройдет в Химках 13 февраля

Открытый урок, приуроченный ко дню освобождения Будапешта в 1945 году, организуют в школе «Перспектива» в Химках. Гостям расскажут о подвиге советских солдат.

Участниками мероприятия станут школьники, их родители и педагоги. Им расскажут о хронологии событий Будапештской наступательной операции.

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из важнейших задач современного общества. Знание своей истории, уважение к подвигам предков, любовь к Родине — все это формирует у детей и подростков правильное мировоззрение, помогает им понять, что такое настоящие честь и долг», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Событие войдет в цикл мероприятий в рамках масштабной патриотической программы, которую активно реализуют в Химках.

«Такие уроки помогают ребятам осознать, что защита Родины — это не просто историческое понятие, но и актуальная задача для каждого поколения», — добавила муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Старт открытого урока — в 11:30.