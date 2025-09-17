Лекция про Карла Брюллова пройдет в библиотеке Фрязина

В субботу, 20 сентября, Центральная библиотека Фрязина станет местом встречи для ценителей искусства и всех желающих узнать больше о творчестве живописца Карла Брюллова. В этот день здесь пройдет лекция, посвященная жизни и творческому наследию этого великого мастера.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения культуры, приглашая на познавательное мероприятие. Фотограф и искусствовед Константин Городецкий станет проводником в мир Карла Брюллова. Он поделится с участниками лекции своими знаниями о жизни художника, его творческом пути, основных этапах его карьеры, а также расскажет о том, какое влияние оказал Брюллов на развитие русского искусства.

«Мы приглашаем вас узнать больше о жизни и творчестве знаменитого живописца на лекции Константина Городецкого», — сообщили в Центральной библиотеке.

Лекция начнется в 15:00 по адресу: улица Вокзальная, 19. Вход на мероприятие свободный.