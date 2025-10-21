Лекция про Ивана Мичурина пройдет во Фрязинской библиотеке

«Иван Мичурин — фигура легендарная, его по праву называют „магом селекции“ и „другом растений“. Он не просто занимался выведением новых сортов, он жил в гармонии с природой, чувствовал растения и, казалось, обладал особым даром. Его ученики вспоминали, что он умел исцелять растения, разговаривая с ними, а животные, словно чувствуя его добрую энергию, вели себя рядом с ним необычайно спокойно», — сообщили организаторы.

На лекции посетители смогут узнать множество интересных фактов о жизни и новаторской работе Ивана Мичурина, о его вкладе в развитие селекции и сельского хозяйства. Гостям расскажут о его методах, мечтах и о том, как он воплощал их в жизнь, создавая различные сорта фруктов и ягод, устойчивые к суровым условиям. Лекция состоится 28 октября в 16:30 по адресу: улица Вокзальная, дом 19. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.