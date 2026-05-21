Лекция про дельфинов прошла для студентов в Подольске

Обучающиеся колледжей округа узнали малоизвестные факты об этих животных. Но главной изюминкой слушаний стало специальное аудиопослание от черноморских дельфинов, которое записали в Севастополе. Этот уникальный «конверт» держит путь через всю страну, а везет его человек, которому небезразлична судьба морских гигантов — Петр Деминов.

Он едет из Крыма в Мурманск, чтобы в Баренцевом море послание услышали киты. Это делается в рамках акции «Эстафета морей»: дельфиньи голоса проиграют китам под водой в Баренцевом море, чтобы изучить процесс общения и привлечь внимание к проблемам китообразных и их изучению.

Запись с аудиопосланием показали студентам Московского областного современного колледжа в Подольске.