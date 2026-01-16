Лекция «Погружение в историю родного края» состоится в Луховицах

В ближайшую субботу, 17 января, Центральная библиотека Луховиц станет площадкой для погружения в прошлое региона. Историко-познавательная лекция «Погружение в историю родного края» призвана объединить исследователей-краеведов, молодежь и всех, кто дорожит памятью о своей малой родине.

Программа мероприятия охватит ключевые вехи развития Луховицкого округа. Слушатели совершат виртуальное путешествие во времени, узнав о наиболее значимых событиях, сформировавших облик края. Особое внимание будет уделено выдающимся землякам. Организаторы подчеркивают, что встреча пройдет вдали от строгих академических канонов.

«Лекция будет проходить в форме живой беседы, и каждый участник сможет поделиться своими знаниями. Ждем вас в библиотеке. Будет интересно и познавательно», — сообщила директор учреждения Екатерина Андросова.

Начало в 17:00. Адрес: улица Жуковского, дом № 37. Вход свободный.