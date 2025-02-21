Лекция по основам моды и стиля прошла в Богородском округе

В Глуховской мануфактуре прошла лекция, посвященная основам моды и стиля, для участниц проекта «Богородская леди», который направлен на развитие уверенности у молодежи. В мероприятии приняли участие девушки в возрасте от 13 до 16 лет, стремящиеся узнать больше о fashion-индустрии.

Хореограф Олег Бутылкин подробно рассказал о влиянии моды на общество, уделив внимание послевоенному времени и стилю 50-х годов. Участницы узнали о знаменитых дизайнерах, таких как Вячеслав Зайцев и Кристиан Диор, а также о ключевых домах моды, которые начали свою деятельность в это время. Девушки активно задавали вопросы, проявляя интерес к теме и делая заметки о секретах элегантности.

В качестве домашнего задания участницы получили задание подготовить реферат и посмотреть рекомендованные фильмы. В завершение лекции Олег Бутылкин поделился важным советом: улыбка является лучшим украшением для любой девушки. Проект «Богородская леди» был запущен в начале февраля и включает в себя обучение у специалистов в области этикета, стиля, ораторского мастерства и других дисциплин. Наставник проекта Марина Козина приоткрыла завесу тайны и анонсировала концепцию финала, которая звучит так: «Первый бал Наташи Ростовой».

Финал пройдет в Московском областном театре драмы и комедии, где будет объявлена победительница, которая получит титул юной «Богородской леди».