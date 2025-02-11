Лекция по оказанию первой медицинской помощи прошла в Красногорске

В Детском центре имени Леонида Рошаля прошло мероприятие, направленное на повышение уровня осведомленности молодежи в вопросах оказания первой медицинской помощи. Ребята узнали, как правильно действовать в случае эпилептического приступа и помочь справиться с паникой, нужно ли извлекать из организма инородное тело и какую информацию необходимо оперативно сообщить диспетчеру бригады скорой помощи.

В рамках этого базового курса молодежь получила ценные знания, которые в критической ситуации могут сыграть решающую роль в спасении человеческой жизни. Павел Федоров, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии № 1, используя свой богатый практический опыт, сумел донести до слушателей сложные медицинские концепции в доступной и понятной форме.

Под руководством квалифицированного врача юнармейцы детально изучили основы первичной медицинской помощи, научились быстро и правильно оценивать состояние пострадавшего, освоили методику проведения сердечно-легочной реанимации в различных ситуациях.