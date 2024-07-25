Лекция по охране озерных чаек прошла в центральной библиотеке в Лобне

Руководитель инициативной группы по восстановлению колонии чаек на озере Киово Юрий Красильников провел лекцию в центральной библиотеке. На встрече обсудили охрану озёрных чаек, гнездящихся на территории городского округа Лобня.

Юрий Красильников еще в 2009 году создал инициативную группу, которая занимается восстановлением популяции озерных чаек.



«Некогда одна из крупнейших колоний чаек в Европе, вплоть до последнего времени, была на грани исчезновения. Благодаря инициативной группе, которую организовал Юрий Иванович, чайка, изображенная на гербе города, стала возвращаться на свое место», — рассказали организаторы лекции.

На лекции по охране окружающей среды слушатели узнали, благодаря чему исчезавшая колония стала возрождаться, какие особенности отличают этих птиц от других и с какими проблемами колонии птиц сталкиваются сейчас.

Напомним, центральная библиотека в Лобне работает по адресу: улица Чехова, дом № 5. Телефон для справок: 8 (495) 577-46-18.

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