В школе «Триумф» в Химках состоялось патриотическое мероприятие, посвященное городам воинской славы. Встреча прошла в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Исторический экскурс, объединил жителей округа. На лекции рассказывали о городах воинской славы — Великим Лукам, Великому Новгороду и Дмитрову, получившим это почетное звание в 2008 году.

«Присвоение почетного звания — это признание выдающихся заслуг перед Отечеством. Мы должны помнить об их подвиге и передавать эту память из поколения в поколение, чтобы наши дети и внуки знали и ценили историю своей страны», — сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участники встречи вспомнили героические страницы истории городов воинской славы, их вклад в победу в Великой Отечественной войне, мужество защитников и стойкость мирных жителей, переживших оккупацию.

«Пример городов воинской славы вдохновляет нас на новые свершения и укрепляет нашу веру в будущее России. Мы должны воспитывать в молодежи чувство патриотизма, гордости за свою страну и готовности защищать ее от любых угроз», — прокомментировала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Как отметил депутат Глеб Демченко, прошедшее мероприятие стало важным напоминанием о том, что подвиг советского народа в годы войны никогда не будет забыт, а память о героях продолжает жить в сердцах благодарных потомков.