Лекция по истории казачества прошла в Богородском округе

Мероприятие было посвящено истории казачества в нашей стране и конкретно в Богородском округе. В стенах сельского дома культуры «Ямкино» прошла встреча с жителями в рамках проекта «Успех V единстве поколений».

Среди почетных гостей были депутат Совета Депутатов Богородского округа Елена Артеменко, атаман станичного казачьего общества Богородского округа Полевой Александр, активный участник казачьего общества, председатель Контрольно-счетной палаты Богородского городского округа Александр Гиричев и другие казаки станичного казачьего общества.

Местные жители узнали много нового и интересного о казачьей культуре, традициях, о значительном вкладе казаков в Победу в Великой Отечественной войне, об участии казаков в специальной военной операции и развитии казачества в нашей стране.

С казачьими песнями выступил вокальный ансамбль Дома культуры Ямкино «Вольный ветер», казак Дмитрий Бектемиров. Воспитанник станичного казачьего общества Даниил Золотарёв показал номер фланкировки шашкой.

По традициям казачества Елена Артеменко вручила участникам мероприятия удостоверения и Благодарности главы Богородского городского округа Игоря Сухина за участие в мероприятиях и активную гражданскую позицию.