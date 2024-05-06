Лекция по безопасности прошла в лицее № 8 в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 06 мая 2024, 12:56 Лекция по безопасности прошла в лицее № 8 в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Открытые уроки с целью профилактики безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре проводят в дошкольных и школьных учреждениях Солнечногорска. Для учащихся вторых и пятых классов лицея № 8 лекция прошла в формате «вопрос — ответ».

Детям рассказали, как себя вести на железной дороге и в экстренных ситуациях. В роли эксперта выступил сотрудник отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации городского округа. После теоретической части с показом слайдов учащиеся задали интересующие их вопросы по теме.

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«Уроки безопасности проводятся в течение всего учебного года. Представители администрации городского округа Солнечногорск рассказывают школьникам о правилах личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта, напоминают об опасности использования наушников и смартфонов при переходе через железнодорожные пути. Также они отмечают, что нельзя ездить на велосипедах и самокатах вблизи рельсов, и тем более кататься на крышах поездов», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

В Солнечногорске вблизи железнодорожной станции регулярно проводят профилактические рейды, направленные на предупреждение травматизма на железнодорожных путях и пешеходных зонах.

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