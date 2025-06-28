Лекция об участнице Первой мировой войны Марии Бочкаревой прошла в Химках

На одном из производственных предприятий города Химки прошло патриотическое мероприятие, посвященное важному историческому событию. В 1917 году по инициативе военнослужащей Марии Бочкаревой в российской армии был сформирован уникальный женский «батальон смерти». Об этом рассказали участникам в ходе специальной лекции.

Гости узнали о создании этого необычного военного подразделения, ставшего символом мужества, самоотверженности и патриотизма в годы Первой мировой войны.

«Память о батальоне Марии Бочкарёвой — это важный урок для молодёжи. Такие мероприятия помогают молодым людям понять, что патриотизм — это не просто слово, а реальные поступки и готовность защищать свою страну в любых обстоятельствах. Мы должны бережно хранить историю, чтобы вдохновлять будущих защитников Отечества», — отметила депутат Химок Татьяна Кавторева.

Мероприятие стало связующим звеном между прошлым и настоящим, напоминая, что героизм и любовь к Родине остаются актуальными и сегодня. Как и сто лет назад, наши военнослужащие продолжают отстаивать интересы страны. Сохранение исторической памяти способствует единству и поддержке тех, кто стоит на страже мира и безопасности.

«Сегодня, когда наши военнослужащие участвуют в специальной военной операции, их мужество и преданность Родине вызывают глубокое уважение. Подобные исторические уроки напоминают нам, что защита страны — дело чести и долга каждого», — сообщил депутат Химок Глеб Демченко.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная добавила, что данное мероприятие прошло в рамках масштабной патриотической программы «Успех в единстве поколений».