Лекция об открытии Олимпийских игр в 1980 году прошла в Химках

Лекцию провели для жителей и сотрудников аварийно-спасательной службы «ХимСпас». Им рассказали о подготовке и открытии XXII Летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Участники узнали, что спортсмены жили и тренировались в Химках. Тренер футбольной сборной СССР Константин Бесков настоял на том, чтобы участники расположились на базе Новогорска. Там, по его мнению, были созданы наилучшие условия. Позже спортсмены признались, что сполна не ощутили дух Олимпиады, потому что расположились вне Олимпийской деревни. Несмотря на это, они заняли третье место.

«Олимпиада — это очень почетное и ответственное мероприятие, подготовка к которому потребовало от города и его жителей огромных усилий. Мы показали всему миру нашу культуру, гостеприимство и умение работать сообща. Такие события формируют национальную гордость и укрепляют уважение к нашей истории и традициям», — отметила депутат Инна Монастырская.

Слушателям рассказали о подготовке и открытии Олимпиады-80. Для того, чтобы в Москву смогли приехать зарубежные спортсмены, построили новый аэропорт. Терминал «Шереметьево-2» принял более 460 тысяч пассажиров. Также в Химках проводили обучение для волонтеров и сотрудников служб, чтобы достойно встретить всех участников и гостей со всего мира.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что такие мероприятия сохраняют историческую память и поддерживают военнослужащих.

«Важно не только говорить об истории прошлого, но и творить новую. Сегодня наши спасатели и жители округа вносят свой вклад в общее дело, собирая гуманитарные грузы и поддерживая участников СВО. Мы продолжаем традиции патриотизма и взаимопомощи, заложенные нашими предшественниками», — отметил депутат.

В рамках программы «Успех в единстве поколений» в Химках ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО. Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.