Лекция об освобождении Варшавы от фашистов пройдет в Химках 17 января

Освобождение польской столицы дало надежду другим европейским народам на победу над фашистами.

«Освобождение Варшавы имело важное моральное значение для народов СССР и союзников, вдохновляя их на дальнейшую борьбу за полное уничтожение нацистского режима», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.

Патриотическое мероприятие проведут 17 января в 16:00 на улице Кирова, 11а.

«Воспитание патриотизма — это неотъемлемая часть формирования здорового и сплоченного общества. Знание своей истории и уважение к подвигам предков помогают молодежи лучше понимать свою ответственность перед Родиной и перед теми, кто защищал ее в трудные моменты», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.