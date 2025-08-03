Лекция об освобождении РСФСР от захватчиков прошла в парке «Дубки» в Химках

Лекцию в парке «Дубки» прослушали жители Химок, муниципальный депутат Надежда Смирнова и почетные гости. Спикеры рассказали про освобождение РСФСР в годы Великой Отечественной войны.

Во время мероприятия выступил кавалер ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий Юрий Карпунов. Он рассказал о Псковско-Островской наступательной операции, которая позволила освободить оккупированные территории Советского Союза и сыграла важную роль в разгроме Группы Армий «Север».

«Мы с вами встречаемся здесь не просто так. Мы передаем знания, опыт из поколения в поколение, чтобы наша память и гордость за подвиг предков оставались живыми», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Во время лекции показали старые документы и фотографии, чтобы лучше понять, что происходило в годы войны и насколько важна борьба за освобождение Родины.

«Настоящее единство и сила нашего общества складываются из уважения к истории, общности целей и ответственности каждого за будущее страны», — отметила активист партии «Единая Россия» Евгения Купп.

Лекцию провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с 2024 года. Муниципальный депутат Евгений Иноземцев напомнил, что в ее рамках проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.