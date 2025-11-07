Лекция об освобождении Киева от фашистов прошла в Химках

В школе «Лига Первых» в Химках 5 ноября состоялось патриотическое мероприятие. Его посвятили 82-й годовщине освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

Организовали ряд патриотических мероприятий, приуроченных к этому памятному событию. Историческую лекцию и демонстрацию кинохроники показали в рамках программы.

«Мы считаем важным сохранять историческую правду и показывать события тех лет через реальные документы, свидетельства и кинохронику. Такие встречи помогают не забывать, какой ценой была достигнута Победа. Наш долг — передавать эту правду дальше, чтобы она оставалась не формальной датой из календаря, а живой частью коллективной памяти. Сегодняшнее мероприятие — еще одно подтверждение того, что в Химках к этой работе относятся системно и с глубоким уважением», — рассказал заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Депутат Юлия Ишкова добавила, что с начала года в Химках провели более 1,6 тысячи историко-патриотических мероприятий, включая лекции, мастер-классы, кинопоказы и другие формы активности.

«Такие встречи призваны сохранить и увековечить память о великих делах предков и героев нашего времени. Именно поэтому в ходе каждого из мероприятий участников встреч знакомят со знаковыми датами из летописи нашей Отчизны», — подчеркнула депутат Галина Болотова.