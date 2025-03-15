Лекция об освобождении Херсона в годы ВОВ прошла в Химках

Патриотическую встречу провели в 31-й школе в Химках. Участникам рассказали об освобождении Херсона от немецкой оккупации в 1944 году.

На лекцию пришли старшеклассники, а также муниципальный депутат участник специальной военной операции Артур Каримов. Он прочитал школьникам стихотворение, которое написал в Херсонской области.

«Защита Херсона, его жителей и культуры — это наш долг и ответственность. Сегодня наши ребята стоят на защите границ государства и готовы противостоять любой угрозе», — добавил Артур Каримов.

Также тематическую интеллектуальную игру организовали в детском саду «Дубравушка» при лицее № 10. Муниципальный депутат Юлия Мамай отметила, что проводить мероприятия, направленные на сохранение памяти о важных исторических событиях, — сегодня одна из ключевых задач.

Напомним, что в Химках реализуют масштабную программу «Успех в единстве поколений». Депутат Евгений Иноземцев напомнил, что в ее рамках организовывают не только лекции, но и концерты, игры и спортивные состязания.