Лекция об освобождении Грозного прошла в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Урок мужества, посвященный памятной дате, состоялся 5 февраля в детской библиотеке № 3. На встрече присутствовали жители округа, депутаты и ветеран боевых действий в Афганистане.

Депутат округа Артур Каримов отметил, что освобождение Грозного стало важным пунктом в истории страны, позволившим прекратить экспансию боевиков и стабилизировать регион. По его словам, чеченский народ благодарен россиянам за это освобождение.

Участникам встречи рассказали о целях и основных этапах ключевой операции Второй Чеченской кампании. Спикеры подчеркнули, что тогда Россия впервые столкнулась с международным терроризмом.

Депутат Химок Надежда Смирнова добавила, что подвиг военнослужащих в Чечне будут помнить всегда, а народ республики чтит своих освободителей, которые защищали будущее страны от угрозы терроризма.

Ветеран боевых действий Антон Фирсов в своем выступлении упомянул о важности помощи фронту и о том, как военнослужащие ценят поддержку жителей.

Муниципальный депутат Юлия Мамай уточнила, что такие встречи необходимы для воспитания патриотизма. В округе уже провели свыше 1800 подобных историко-патриотических мероприятий, включая фестивали, лекции и мастер-классы.