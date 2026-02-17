Лекция об освобождении Будапешта прошла в Химках

В школе «Лига первых» 16 февраля состоялась встреча, приуроченная к годовщине освобождения венгерской столицы от немецко-фашистских войск. Участникам напомнили о значении этой операции и подвиге советских солдат.

Взятие Будапешта стало важным этапом на пути к завершению войны. По словам депутата Юлии Ишковой, мужество и самоотверженность советских воинов остаются примером для будущих поколений.

Мероприятие организовали в рамках масштабной общественной программы, которая реализуется в Химках с июля 2024 года. Как подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева, подобные встречи помогают молодежи глубже понять исторические события и их значение для страны.

Депутат Галина Болотова сообщила, что за время действия программы в округе проведено более двух тысяч историко-патриотических мероприятий. Перед жителями также выступил руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Александров, который пообщался с участниками и ответил на их вопросы.