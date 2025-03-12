Лекция об опасности выхода на весенний лед прошла для школьников в Балашихе

Лекция «Безопасность на воде» прошла в городском комплексном молодежном центре «Новый свет» в Балашихе. На ней подросткам рассказали о рисках, связанных с весенним льдом.

Во время презентации и обсуждений были рассмотрены правила поведения на льду, особенно в межсезонье, когда риск провалиться под лед значительно возрастает. Специалисты объяснили, почему не стоит проверять его прочность ударом ноги, и чем может быть опасен переход водоема в запрещенных и незнакомых местах.

«В группе риска находятся дети без присмотра родителей, подростки и невнимательные взрослые. Многие любят испытывать судьбу и не думают о последствиях, не зная правил безопасности», — отметила специалист по работе с молодежью Нонна Толмачева.

Многие согласились, что повторение известных правил никогда не будет лишним. «Я запомнила, что находиться на льду в период оттепели опасно для жизни. Стараюсь соблюдать все рекомендации и призываю других тоже», — поделилась впечатлениями жительница Балашихи Софья Караваева.

Если кто-то стал свидетелем происшествия на льду или сам оказался в опасной ситуации, необходимо незамедлительно обратиться в службу «112» с мобильного или стационарного телефона.